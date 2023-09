Sthefany Brito publica novas informações sobre o estado de saúde do irmão

A atriz Sthefany Brito usou as redes sociais para atualizar os fãs e a imprensa sobre o estado de saúde do irmão, Kayky Brito, que foi vítima de um atropelamento nas primeiras horas deste sábado (2), na Avenida Lúcio Costa, localizada na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. “Ele está no CTI (Centro de Tratamento Intensivo), com politraumatismo, seu quadro é estável e fará novos exames hoje a tarde. Somente após os mesmos, teremos novas informações”, diz o comunicado.

Sthefany, acompanhada do pai, Joseph Britto, esteve mais cedo no hospital em busca de informações mais detalhadas sobre a condição do irmão. Visivelmente emocionada, ela falou rapidamente com a imprensa na entrada do Hospital Miguel Couto : "Agora não tenho nada para falar. Preciso entender primeiro o que aconteceu. Depois, eu falo."

O ator Dudu Azevedo também esteve no Hospital Miguel Couto na manhã deste sábado para prestar solidariedade à família de Kayky. Pelo X (antigo Twitter), ele compartilhou detalhes do estado de saúde do amigo: "Algumas fraturas pelo corpo, traumatismo craniano. Está estabilizado no hospital, sendo acompanhado pelos médicos, e a resposta dele, nas próximas horas, ao que está sendo feito é muito importante", informou.

O Acidente

O motorista de aplicativo envolvido no acidente que resultou no atropelamento do ator Kayky Brito, na madrugada deste sábado (2), transportava uma passageira acompanhada de uma criança no momento da tragédia. Após a colisão, as autoridades policiais conduziram o condutor do veículo até a 16ª Delegacia de Polícia (DP) e ao Instituto Médico Legal (IML), onde ele foi submetido ao exame de alcoolemia. O resultado confirmou que o motorista não havia consumido bebida alcoólica.

Kayky Brito foi socorrido por uma ambulância do Corpo de Bombeiros e transferido em estado grave para o Hospital Miguel Couto. Segundo informações do jornal O Globo, ele sofreu politraumatismo corporal e traumatismo craniano e, por esse motivo, será mantido na Unidade de Terapia Intensiva.

O delegado Ângelo Lages, titular da 16ª Delegacia de Polícia (Barra da Tijuca), revelou que Kayky estava em um bar da região com amigos quando saiu e foi atingido pelo veículo de transporte por aplicativo enquanto caminhava em direção ao seu carro, que estava estacionado próximo à orla. Um inquérito foi instaurado para investigar as causas do incidente.

"O Uber vinha na faixa da esquerda, tentou passar para a faixa da direita, mas não teve como. Ele não estava alcoolizado, estava com passageiro, trabalhando. A gente não tem ainda informações se ele trafegava acima da velocidade, mas solicitamos perícia de local”, acrescentou.