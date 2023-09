Kayky Brito: médico tenta transferência de ator para hospital particular

O médico da família de Kayky Brito está tentando transferir o ator para o Hospital Privado Copa D'Or, localizado na Zona Sul do Rio. Segundo fontes do site Metropoles, o profissional médico aguarda o resultado dos exames que o artista será submetido neste sábado (02), afim de garantir que ele está estável o suficiente para o traslado.

Kayky Brito está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Miguel Couto, na Gávea, e o estado de saúde é considerado crítico. Ele se envolveu em um atropelamento na madrugada de hoje, na Avenida Lúcio Costa, próximo ao número 4.700, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Segundo relatos, ele estava atravessando a rua no momento do acidente.

O artista foi prontamente socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o hospital. O motorista do veículo envolvido foi encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia da Barra da Tijuca e ao Instituto Médico Legal, no Centro do Rio. Foram realizados testes de álcool, mas nenhum consumo de álcool foi detectado.

A assessoria de imprensa de Kayky Brito divulgou comunicado oficial sobre o acidente. O comunicado dizia: “O ator Kayky Brito se envolveu em um acidente de atropelamento e atualmente está internado no Hospital Miguel Couto com ferimentos múltiplos. estável, e mais testes serão realizados ainda hoje. Somente depois desses testes teremos informações adicionais."

Familiares e amigos de Kayky Brito se reúnem no hospital

Familiares e amigos se reuniram no Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul do Rio, onde o ator Kayky Brito está internado atualmente. Sthefany Brito, irmã de Kayky, pai do ator e seu amigo Dudu Azevedo estavam entre os atendidos fora do hospital, aguardando ansiosamente a oportunidade de visitar o ator e receber atualizações sobre seu estado de saúde.

Ao sair do hospital, Dudu Azevedo conversou brevemente com a imprensa. Ele disse: "Há uma dura batalha pela frente, mas tudo ficará bem. Saio daqui com otimismo".