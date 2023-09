Entenda o quadro de Kayky Brito: saiba o que é politrauma corporal e traumatismo craniano

Kayky Brito, de 34 anos, foi internado em estado grave após ser atropelado por um carro de aplicativo na madrugada deste sábado (2), no Rio de Janeiro. O ator teve politrauma corporal e traumatismo craniano em decorrência do acidente. As últimas informações são de que ele irá passar por exames ainda na tarde de hoje.

Em nota enviada à Revista Quem, a assessoria de Kayky informou que ele está no Centro de Terapia Intensiva (CTI). “Seu quadro é estável. Somente após os mesmos [exames] teremos novas informações”, disse o comunicado.

Entenda o quadro do ator

O politrauma corporal, também chamado de politraumatismo, é uma lesão considerada grave de ao menos dois órgãos ou duas partes do corpo causadas por forças externas, como por exemplo, colisão ou queimaduras. Dentre as lesões que se encaixam nesse quadro, podem ser incluídas as cerebrais, fratura de ossos, lesões na coluna e hemorragias.

Já o traumatismo craniano é uma lesão causada na cabeça por um impacto na região. As situações de maior gravidade são as que envolvem sangramento, perda de consciência, dificuldade para falar, náuseas e vômitos. Os casos mais comuns são ligados a acidentes domésticos, no trânsito ou na prática de esportes, quando envolve muita violência.