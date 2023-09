Câmera de segurança mostra momento do acidente de Kayky Brito; veja

Uma das câmeras de segurança da Avenida Lúcio Costa, onde ocorreu o atropelamento do ator Kayke Brito, na madrugada deste sábado (2), registrou o momento do acidente. O equipamento, que fica na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, mostra quando Kayke se afasta de seu carro, onde havia ido guardar algo, e é atingido.

Pelas imagens é possível ver que, no momento do acidente, a câmera marca 00h50. Com o impacto do carro, que vinha em alta velocidade, o ator foi arremessado a alguns metros de distância. Após o acidente, Kayky foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul do Rio, com traumatismo craniano e várias fraturas pelo corpo.

Confira o momento do acidente:

Após a realização de exames adicionais, ele foi encaminhado para o Hospital Copa D'or, situado em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Como medida de tratamento, o ator foi sedado e intubado para garantir uma respiração adequada.

O motorista do veículo envolvido no acidente foi levado diretamente para o 16° DP junto às autoridades. Ele realizou exames de alcoolemia e foi constatado que o condutor não apresentava nenhum indício de ter ingerido qualquer bebida alcóolica.