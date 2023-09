Kayky Brito é transferido para hospital particular no Rio e está intubado

O ator Kayky Brito, de 34 anos, vítima de um atropelamento na madrugada deste sábado (2) na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi transferido para um hospital particular hoje de tarde. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio.

Inicialmente, Kayky foi levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, localizado no Leblon, onde recebeu os primeiros cuidados e estabilização médica. Após a realização de exames adicionais, ele foi encaminhado para o Hospital Copa D'or, situado em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Os médicos diagnosticaram Kayky Brito com politraumatismos em diversas partes do corpo, além de um traumatismo craniano, que representa a maior preocupação na equipe médica. Como medida de tratamento, o ator foi sedado e intubado para garantir uma respiração adequada.

Sthefany Brito, irmã do ator, fez uma breve declaração na entrada do hospital após a transferência: "Ele é um gigante. Em breve vai ser ele que vai estar aqui falando. Nossa família está esperando por ele", declarou emocionada. Por meio de uma postagem nas redes sociais, Sthefany Brito atualizou os seguidores sobre o estado de saúde do irmão, afirmando que ele permanece estável dentro de seu quadro médico.

Sthefany Brito chora ao sair do hospital após ver o irmão na UTI (Reprodução / TV Globo)

O caso é considerado grave, como indicado por um breve boletim médico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde no início da tarde. Kayky Brito sofreu múltiplos traumas corporais e um traumatismo craniano.

O atropelamento aconteceu quando Kayky atravessava a via na altura do condomínio Barra Bela e foi atingido por um carro de aplicativo. O motorista foi encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia (Barra da Tijuca) e ao Instituto Médico-Legal (IML) do Centro do Rio, onde foi submetido ao exame de alcoolemia. De acordo com a Polícia Militar, não foi detectado o consumo de bebida alcoólica pelo motorista envolvido no atropelamento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 1h da madrugada, e o ator foi socorrido e levado ao Hospital Miguel Couto. Antes de ser conduzido pelos socorristas, Kayky Brito apresentou dificuldades respiratórias. Segundo o delegado Ângelo José Lages Machado, titular da 16ª Delegacia de Polícia, o motorista do carro de aplicativo foi autuado por lesão corporal no trânsito.