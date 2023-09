Suspeito de atirar em Mingau, do Ultraje a Rigor, é preso pela Polícia no Rio de Janeiro

Um homem suspeito de atirar na cabeça do baixista Mingau, da banda Ultraje a Rigor, foi preso em Paraty, no Rio de Janeiro, na tarde deste domingo, 3. De acordo com o delegado Marcello Russo, de Paraty, a prisão ocorreu após uma denúncia anônima. O delegado, no entanto, afirma que a ligação da pessoa detida com o crime ainda está sendo averiguada.

Internado em São Paulo

Mingau foi transferido para um hospital de São Paulo em um helicóptero com UTI móvel do Corpo de Bombeiros. Ele foi baleado na madrugada de domingo (3) e foi socorrido ao Hospital Municipal Hugo Miranda, em Paraty, no Rio.

Por meio da assessoria, o Hospital São Luiz do Itaim informou que Mingau “foi imediatamente recebido pela equipe do serviço que o aguardava. O quadro clínico é considerado delicado. O paciente receberá toda a assistência necessária para seu caso, que está sob a coordenação do neurocirurgião Manoel Jacobsen Teixeira”.

A produtora da banda, Sammantha Donadel, afirmou que o baixista será encaminhado para fazer uma tomografia.