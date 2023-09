Cantor gospel Regis Danese retira sonda nasogástrica e volta a se alimentar normalmente

Nesta quinta-feira (7), novas informações sobre a recuperação do cantor gospel Regis Danese foram divulgadas pelo portal Metrópoles. O prontuário médico do artista revelou a retirada da sonda nasogástrica e que ele está agora em tratamento com medicamentos para restabelecer sua capacidade de se alimentar normalmente.

O cantor havia enfrentado uma situação delicada devido a uma distensão gástrica, por conta dos ferimentos sofridos no acidente que ocorreu no último dia 30. Segundo as informações, os procedimentos médicos agora estão focados em ajudar Regis a recuperar sua motilidade intestinal, ou seja, estimular o funcionamento do sistema digestivo para receber alimentos sólidos.

No entanto, a recuperação do artista ainda requer monitoramento. Um novo raio-x abdominal será realizado para avaliar se houve uma melhora significativa e se ele está pronto para a próxima etapa do tratamento.

O cantor, que esperava ser liberado do hospital na última quarta-feira (6), teve sua alta adiada devido a episódios de vômitos. Em comunicado oficial, o hospital informou que o cantor está internado na enfermaria, apresentando um estado de saúde geral regular. Ele permanece consciente e é capaz de respirar espontaneamente, mas ainda não há previsão para sua alta.

Acidente

O acidente que colocou Regis Danese em estado crítico ocorreu na Rodovia BR153, enquanto ele se dirigia de Goiânia para Ceres, onde tinha uma apresentação agendada. Sua caminhonete colidiu de frente com um caminhão que destruiu seu veículo. Felizmente, seu irmão Daniel Danese, que o acompanhava, saiu ileso.

A assessoria do cantor informou rapidamente sobre seu estado após o choque, destacando que, apesar das lesões, ele estava estável e consciente, mas com um trauma abdominal.

(*Hannah Franco, estagiária de Jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)