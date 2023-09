Cantor gospel Regis Danese tem alta adiada após passar mal; vídeo

Regis Danese, vítima de um grave acidente de carro na estrada de Jaraguá (GO), no último dia 30 de agosto, teve alta médica adiada após passar mal durante a madrugada desta quarta-feira (6). O cantor gospel está internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, desde o acidente.

"Eu teria alta hoje, mas passei muito mal essa madrugada, vomitei muito e os médicos, que sabem o que é melhor para mim, resolveram me manter (no hospital)”, disse o artista em um vídeo publicado na rede social.

Na gravação, Danese aparece com uma sonda, que segundo ele, tem lhe imposto muito sofrimento. “Deus está no controle. Estou sofrendo muito, mas Jesus sofreu muito mais, então, vamos aguentar e ter bom ânimo”, acrescentou.

Em nota, o estabelecimento hospitalar informou que o artista “está internado na enfermaria da unidade, apresenta estado de saúde geral regular, está consciente e respirando espontaneamente, mas, segue sem previsão de alta”.

(*Beatriz Moura, estagiária de Jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)