Arlindo Cruz tem alta de hospital e volta para casa após tratar caxumba bacteriana; vídeo

Babi Cruz, ex-esposa de Arlindo Cruz, compartilhou o momento que o artista recebeu alta do hospital e voltou para casa. No Instagram, ela mostrou um vídeo do artista na ambulância: "A felicidade de voltar para casa!"

Arlindo Cruz saiu do hospital na noite desta terça-feira (05), e Babi Cruz comemorou nas redes sociais: "Andando de ambulância, é um passeio não tão maravilhoso, mas só de saber que está voltando para casa... A fortaleza, os ensinamentos que a gente tem na vida, os valores que a gente aprende, não tem preço".

Neste vídeo, Arlindo aparece deitado numa maca e está com a cânula da traqueostomia. Este procedimento consiste na perfuração da traqueia, que permitir a respiração.

O sambista ficou um mês internado na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, para tratar uma caxumba bacteriana. Em julho, Arlindo passou 20 dias internado para tratar uma pneumonia. Ele estava internado no mesmo hospital, no CTI (Centro de Terapia Intensiva).