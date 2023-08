Exclusivo: Arlindinho fala sobre Arlindo Cruz no Dia dos Pais

Quando a gente pensa em relação artística de pai e filho, é inevitável não lembrar dos nomes de Arlindo Cruz e Arlindinho. Neste domingo (13), Dia dos Pais, Arlindinho falou com exclusividade com o Grupo Liberal sobre essa referência que tem em casa.

“'Meu lugar’, ‘Bom Aprendiz’ e ‘O Show Tem Que Continuar’ com certeza são as músicas do meu pai que eu mais me identifico e gosto”, disse Arlindinho.

As suas primeiras canções foram compostas por Arlindo Cruz e ganharam vida na sua voz, já a última foi composta pela parceria de Sombrinha e Luiz Carlos Da Vila, mas Arlindo deu suas caracterizações ao interpretá-la.

Aos 64 anos, o cantor e compositor Arlindo Cruz precisa contar com o cuidado familiar. Desde abril deste ano, ele passou a morar com Arlindinho, que se divide entre os deveres profissionais e o cuidado com o pai.

“Meu pai, na minha vida, é um é um ser humano único, um cara atencioso, amigo e muito presente. Tenho orgulho do pai que eu tenho e de ser uma figura tão importante”, disse Arlindinho.

Em Arlindo Cruz sofreu um AVC hemorrágico em 2017 e desde então passa por um longo processo de recuperação. Ele já fez 17 cirurgias e requer cuidados especiais, com estrutura hospitalar em casa. Ele não fala, mas consegue esboçar reações.

No Carnaval desde ano, Arlindo Cruz foi homenageado com o enredo “Lugares de Arlindo”, do Império Serrano, que voltou ao Grupo Especial neste ano. Na Marquês de Sapucaí, o sambista homenageado desfilou em cima do último carro alegórico da agremiação com oxigênio para ampará-lo, caso necessite.

Com o fim da apresentação, muito emocionado, Arlindinho falou o que sentiu ao homenagear seu pai, Arlindo Cruz. “Ver os amigos ali com ele, a minha mãe, toda a luta que ela tem. Hoje eu vi meu pai sorrir mais cedo. Essa coisa de fazer o juramento do sambista, ter essa energia”, relatou o sambista ao vivo na TV Globo.

“Eu briguei, achei que não tinha que vir, depois achei que tinha. Depois de ver o jeito dele de interagir, ele sempre se colocou muito positivo de estar aqui. Ele se doou muito pelo Império”, completou o artista.

Arlindinho é pai de Maria Hellenna e Antônio.