Arlindo Cruz volta a ser internado no Rio de Janeiro; entenda o motivo

O cantor Arlindo Cruz voltou a ser internado nesta semana, no Rio de Janeiro. O sambista está hospitalizado na Casa de Saúde São José, após ter sido liberado há apenas duas semanas. Dessa vez, o cantor trata uma infecção.

Arlindo foi conduzido à unidade de saúde, ainda no fim de semana. O artista está sem previsão de alta médica. Em julho, o sambista chegou a fica na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratar uma pneumonia. A alta hospitalar aconteceu no dia 23.

Flora Cruz, filha do cantor, expressou sua alegria pelo retorno do sambista ao lar, compartilhando a melhora no saída: "O amor da minha vida voltou para casa."

Arlindo Cruz e a saúde fragilizada

Arlindo Cruz, tem 64 anos e sofreu um AVC em 2017. Desde então enfrenta as sequelas dessa condição. O cantor passa por tratamento em ambiente domiciliar, contando com o apoio de uma equipe médica e dos familiares. Desde o AVC, o artista já passou por 17 procedimentos cirúrgicos.

Com relação à recente internação de seu pai, Flora destacou que Arlindo costumeiramente é alojado na UTI durante esses episódios. Em suas próprias palavras: “Estou passando pra tranquilizar os fãs, os amigos, os familiares do meu pai, o Arlindão. Ele se encontra internado na Casa de Saúde São José. Ele já fica em CTI normalmente, mas ele está tratando de uma pneumonia e está se recuperando super bem”, afirmou.