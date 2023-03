Esposa de Arlindo Cruz pode perder o direito à herança do cantor

Babi Cruz, esposa de Arlindo Cruz, que sofre com sequelas de um AVC desde 2017, revelou em fevereiro deste ano que está namorando André Caetano. Embora a notícia não seja nova, ela ainda levanta questões sobre a possível perda de direitos de herança da esposa do cantor.

De acordo com o advogado Sérgio Vieira, Babi pode perder sua parte na herança do artista por estar vivendo um novo relacionamento público, o que caracteriza a separação de fato. Isso significa que, mesmo que o casal não tenha oficialmente se divorciado, a convivência conjugal foi rompida, o que pode resultar na exclusão da esposa do rol de herdeiros.

No entanto, Babi ainda pode ter direito a alguns bens caso Arlindo Cruz venha a falecer. Isso se deve à distinção entre herança e meação de bens. A meação diz respeito à divisão dos bens adquiridos durante o casamento.

Babi, ao anunciar o novo relacionamento, lembrou que ela e Arlindo não voltariam a ter relação conjugal, considerando o estado de saúde do artista. Entretanto, a confirmação da separação de fato pode ter consequências na partilha de bens do casal.