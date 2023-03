Esposa de Arlindo Cruz se pronuncia sobre novo relacionamento e filha do casal apoia

A empresária e produtora Babi Cruz, de 61 anos, esposa do cantor Arlindo Cruz, de 64 anos, publicou uma nota em sua conta do Instagram após receber diversas críticas por declarar que estaria se relacionando com outra pessoa mesmo ainda casada. Arlindo sofreu um AVC em 2017 e perdeu a capacidade de se comunicar e se mover.

Na publicação, Babi lamentou a proporção da exposição de sua vida íntima e pessoal nas últimas semanas. Ela afirma que publicou a nota por ser uma pessoa pública e em respeito aos fãs e a sua família.

A produtora conta que após a doença de Arlindo Cruz, passou a se dedicar 24 horas por dia aos cuidados do cantor. Babi conta que nos últimos anos chegou “ao fundo do poço” mas conseguiu seguir adiante. Ela declarou que nada que aconteceu em sua vida lhe impediu de cuidar do cantor, que segue sob seus cuidados.

Casada com o cantor há 37 anos, Babi revelou nunca ter pensado em se relacionar com outras pessoas enquanto tinha esperanças da recuperação de Arlindo. “Entretanto, a partir do momento em que ficou claro que nunca mais voltaríamos a ter nem sequer o mínimo de relação entre homem e mulher, isso passou a ser uma possibilidade”, conta.

Apesar de estar em um novo relacionamento com o empresário André Caetano, dono de uma pizzaria localizada na Rocinha, no Rio de Janeiro, Babi revelou que continuará cuidando de Arlindo. “Seguiremos adaptando o nosso amor até o fim das nossas vidas”, escreveu a produtora. Veja a nota na íntegra:

Flora Cruz, filha de Arlindo e Babi, se pronuncia

Flora Cruz, filha de Arlindo e Babi Cruz, comentou na publicação da mãe, em apoio a produtora: “É isso! Sem mais! Vamos pra frente e como sempre com muito amor”, comentou a jovem.

Outros famosos também apoiaram a esposa de Arlindo. O ator Hélio de La Peña comentou: “Bola pra frente, cumadi. Você é uma mulher incrível. Quem convive sabe”, escreveu. A jornalista Flávia Oliveira também apoiou a produtora: “Poucas pessoas no mundo merecem ser felizes como você merece. Você é uma mulher incrível”, declarou.

