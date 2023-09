Humorista Marlei Cevada, a Nina de A Praça É Nossa, é internada na UTI após desmaio

Marlei Cevada, conhecida por interpretar a personagem Nina no programa "A Praça É Nossa", precisou ser levada a um hospital em São Paulo após desmaiar no banheiro de sua casa e bater com a cabeça. A humorista segue internada na UTI desde o último sábado (2).

No Instagram, Marlei tranquilizou os fãs e disse que fará uma pausa na carreira para cuidar da saúde. "Informamos que a atriz e humorista Marlei Cevada fará uma pausa na sua agenda de shows por tempo indeterminado. A artista apresentou problemas de saúde e terá que se afastar dos palcos por orientação médica", disse em nota.

No comunicado, ela detalhou sobre o incidente que ocorreu em casa. "Galera, tá tudo sob controle. Só pra vocês entenderem o que aconteceu: no sábado à tarde, eu tive um desmaio repentino no banheiro de casa, que me rendeu um galo enorme na testa. Fui pro hospital pra checar a cabeça e lá tive outro apagão. Aí, fui direto pra UTI, fazendo todo tipo de exame possível. Tive que parar na marra", escreveu na legenda da publicação.

Ela enfatizou a importância de cuidar de si mesma e revelou que havia adiado essa prioridade por muito tempo. A atriz encerrou sua publicação agradecendo o apoio de seus seguidores e afirmando que "tudo está sob controle".

