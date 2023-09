Cantor gospel Regis Danese pode receber alta terça ou quarta desta semana

O cantor gospel Regis Danese deve receber alta hospitalar até a próxima quarta-feira (06). Segundo a esposa, Kelly Danese, o artista pode receber alta nesta terça (05) ou na quarta (06). Regis está há seis dias internado no Hospital Estadual de Urgência de Goiás (Hugol) após sofrer um grave acidente de carro.

Regis Danese segue tendo uma boa recuperação após fazer uma delicada cirurgia de emergência no intestino. Segundo notícia do portal LeoDias, as expectativas são boas na recuperação do cantor. "Graças a Deus, hoje ele fez as necessidades que era o principal para ter alta, o médico acabou de passar aqui e disse que amanhã ou quarta vai dar alta, amanhã cedo o médico cirurgião vem fazer a avaliação", revelou Kelly.

Regis aidna deverá retornar ao hospital para realizar uma cirurgia no braço, devido uma fratura que sofreu no acidente. Ainda não há previsão para a cirurgia do braço, a família está aguardando saber qual será o profissional que realizará o procedimento.