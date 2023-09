Kayky Brito ficará sedado pelas próximas 48 horas, comunica boletim médico

O estado de saúde do ator Kayky Brito foi atualizado pelo Hospital Copa D´Or nesta terça-feira, 5. Ele permanecerá sedado e em ventilação mecânica nas próximas 48 horas, de acordo com o boletim médico do hospital. Os médicos afirmam que a medida é necessária para que o ator se recupere dos procedimentos cirúrgicos realizados nesta segunda-feira, 4.

Irmão de Stephany Brito, Kayky foi vítima de um atropelamento na madrugada, 2, que ocasionou traumatismo craniano e múltiplas fraturas pelo corpo do artista. A mulher do ator, Tamara Dalcanale, usou as redes sociais para falar sobre o estado de saúde do marido.

"Hoje é mais um dia de superação! Kayky passou bem pela cirurgia que realizou hoje de manhã. Um dia de cada vez, unidos pela fé e esperança de que ele ficará bem. Agradeço a todos pelas mensagens e orações, sem dúvida toda essa energia positiva está sendo importante para sua recuperação", declarou Tamara Dalcanale.

O ator passou por uma cirurgia de fixação de uma fratura da pelve e outra do braço direito, também informadas no boletim médico do Copa D'or.