Kayky Brito teve líquido no pulmão e sangramento drenado após atropelamento, diz Dudu Azevedo

Dudu Azevedo esteve na manhã desta segunda-feira (4) no programa “Encontro”, da TV Globo, e falou sobre o estado de saúde de Kayky Brito, atropelado na madrugada do último sábado (2), no Rio de Janeiro. Além do politraumatismo e do traumatismo cranioencefálico, o ator revelou que o amigo também acumulou líquido no pulmão e teve sangramento drenado. Kayky continua sedado e intubado.

"Eu tô aqui não em nome da família, não fui designado a isso por eles, mas eu sou um amigo que começou o sábado com essa notícia desta tragédia. Assim que pude, corri para o hospital para prestar socorro e solidariedade à família", afirmou Dudu no programa televisivo.

O ator ficou sabendo do atropelamento pela imprensa e foi ao hospital, mas não chegou a entrar no CTI para visitar Kayky.

"Não entrei na UTI porque acho que é um momento família, mas eu ouvi o parecer médico. São muitas fraturas, líquido no pulmão, traumatismo craniano, sangramento que precisa ser drenado", revelou.

Ele afirmou que a médica pareceu bastante otimista ao dar o parecer sobre o estado de Kayky e afirmou que a sensação que tem é que a “luta será grande”, mas está com boas expectativas.