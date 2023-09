Mãe de Kayky Brito agradece mensagens de apoio ao ator: ‘seguimos com fé e amor’

Sandra Brito, mãe do ator Kayky Brito, usou as redes sociais neste domingo (3) para agradecer todas as mensagens de apoio que tem recebido após o acidente com o ator, que foi atropelado na madrugada deste sábado (2). O artista de 34 anos segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Copa d'Or, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

“Queria agradecer todas as mensagens, todos os telefonemas. Infelizmente, não consigo responder, mas vocês podem acreditar que estou vendo tudo. Agradeço do fundo do meu coração”, escreveu Sandra.

Ela conta que ficou em choque ao saber do acidente, mas que acredita na recuperação do filho. “Meu filho está vivo e logo estaremos juntos e sorrindo. Muita gratidão, meu Deus; Obrigada por sempre me acalmar e me mostrar o melhor caminho. Agora seguimos com muita fé e amor; Tem muita gente te esperando nesse mundo, meu filho. Estarei do seu lado todos os dias. Te amo demais”, continuou.