Fantástico: veja como foi a reação de Bruno de Luca ao ver Kayky Brito ser atropelado; vídeo

Bruno de Luca estava com Kayky Brito no momento do acidente, e o Fantástico, da TV Globo, deste domingo (03), mostrou o momento que ele viu o amigo sendo atropelado. Bruno levou as mãos à cabeça e ficou desesperado ao ver Kayky sendo arremessado.

O acidente ocorreu na madrugada de sábado (2) na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

O apresentador prestará depoimento à polícia, que apura as circunstâncias do acidente. Além dele, a passageira que estava no veículo que atropelou o ator, no momento do acidente, também deve ser ouvida.

Logo após o acidente, Kayky Brito foi internado no Hospital Miguel Couto, no Leblon, onde recebeu os primeiros atendimentos, em seguida, ele foi transferido para o Hospital Copa D'Or, em Copacabana.

O boletim divulgado pelo hospital na tarde de ontem, informou, que Kayky continua sedado e intubado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).