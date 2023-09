Família de Mingau posta carta aberta: 'Momento muito difícil'

Parentes do músico Rinaldo Oliveira Amaral, o 'Mingau', da banda Ultraje a Rigor, publicaram uma carta aberta nas redes sociais, na sexta-feira, 8. Na postagem, a família afirma que passa por "um momento muito difícil" e declara que precisa de apoio, empatia e "respeito para superá-lo".

A carta é assinada por Dona Zica, Marcelo e Adriana Amaral, Isabella e Annamaria Aglio.

O baixista foi baleado na cabeça na madrugada do último domingo, 3, em Paraty, no Rio de Janeiro, e transferido de helicóptero para São Paulo, onde está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após passar por duas cirurgias intracranianas. Um acusado está preso e outros três suspeitos estão sendo procurados pela polícia carioca.

A família também agradece à equipe do The Noite, do SBT, no qual Mingau trabalha, à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e às "pessoas que estão doando sangue e continuam na torcida e orando pela recuperação do Mingau", destaca a carta.

A filha do músico, Isabella Aglio, postou nos Stories: "Seguimos firmes e confiantes, com muita fé, e com a certeza de que em breve comemoraremos a vitória da restauração da vida do meu pai." Ela também enviou um recado a Mingau e disse que os dois têm "muito a viver ainda".

"Graças a Deus e à boa vontade de inúmeras pessoas que se mobilizaram para socorrer o Mingau desde o ocorrido em 2/9/2023, estamos conseguindo vencer", diz a carta.