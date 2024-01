Filha de Mingau posta foto do músico em recuperação após alta hospitalar

A primeira foto do baixista Mingau, da banda Ultraje a Rigor, fora do hospital foi publicada no último domingo (28) pela filha dele, Isabella Aglio. A imagem mostra o músico na clínica onde está fazendo reabilitação motora e funcional.

Confira o registro da filha do baixista (Foto: Instagram @isaaglio)

O cantor se recupera de duas cirurgias feitas após ter sido baleado na cabeça em Paraty, no Rio de Janeiro, no dia 3 de setembro de 2023. "Queria deixar com vocês essa imagem fofinha do meu paizinho", escreveu Isabella na legenda da foto.

Mingau recebeu alta do Hospital São Luiz - Unidade Itaim, em São Paulo, em 8 de janeiro deste ano. Ele ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por quatro meses.