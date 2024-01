Filha de Mingau diz que baixista segue em clínica de reabilitação

O estado de saúde do baterista Rinaldo Amaral, o "Mingau", da banda Ultraje a Rigor, foi atualizado pela filha do músico nas redes sociais. Em publicação no Instagram, Isabella Aglio explicou que o pai segue em uma clínica de reabilitação.

“Ele está em uma clínica. Ainda não é o momento de vir para casa, porque ainda tem muita coisa para ser trabalhada nessa reabilitação dele. Tem fisioterapia motora, terapia ocupacional, fono, muita coisa ainda. É um processo longo”, contou Isabella.

Mingau recebeu alta do hospital São Luiz, da Rede D’Or, em São Paulo, na semana passada. Ele estava internado na UTI da unidade de saúde há quatro meses e passou por duas cirurgias.

O baixista foi atingido por um tiro na cabeça que atravessou o vidro do carro em que ele estava, na companhia de um amigo, em Paraty, no Rio de Janeiro. O crime aconteceu em 2 de setembro de 2023. A polícia trata o caso como tentativa de homicídio.

Uma primeira versão para o ocorrido, dada pelo amigo do músico, é que os dois estavam indo fazer um lanche, quando o carro em que estavam foi alvo de disparos. Porém, ouvido em depoimento na 167º Delegacia de Polícia (DP), ele relatou que o ataque aconteceu enquanto eles estavam indo comprar drogas. A região de Paraty onde foram alvejados é conhecida como ponto de venda de entorpecentes.

Quatro suspeitos de participarem da tentativa de assassinato contra o músico estão presos; um continua foragido. Os motivos do crime ainda são investigados pela polícia fluminense.

Mingau ainda terá que passar por uma terceira cirurgia. O objetivo é a inserção de uma prótese de calota craniana, já que parte dela foi retirada dois dias após o incidente para aliviar a pressão provocada pelo inchaço do cérebro. Por meio da vaquinha online “Juntos pelo Mingau”, a família do baixista já arrecadou R$ 307.468 para custear o tratamento médico. A meta é atingir R$ 600 mil para custear toda a reabilitação do músico.