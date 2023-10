Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, tem melhora neurológica ‘lenta e gradual’, diz boletim médico

Um novo boletim médico Mingau, baixista da banda Ultraje a Rigor, que está internado após levar um tiro na cabeça em uma viagem à Paraty, no Rio de Janeiro, informou que a parte neurológica do músico está melhorando de maneira “lenta e gradual”. Na última semana, ele conseguiu interagir com os olhos aos estímulos da sua família.

VEJA MAIS

“O quadro é estável, com resposta clínica satisfatória ao tratamento. Do ponto de vista neurológico, nota-se evolução lenta e gradual com interação por meio de movimento dos olhos e reação a estímulos. O paciente segue com suporte fisioterapêutico”, disse a nota dos médicos.

Desdobramento

No sábado (14), Pablo William da Silva Mostarda, de 29 anos, foi preso em Taubaté suspeito de estar envolvido no ataque a tiros ao baixista.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito, que tinha um mandado de prisão em aberto, foi localizado a partir de informações do serviço de inteligência da corporação.