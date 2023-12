Após três meses internado, Mingau, do Ultraje a Rigor, ganha cadeira de rodas e ajuda financeira

Mingau, do Ultraje a Rigor, ganhou uma cadeira de rodas, na última sexta-feira, 22. Essa era uma das metas da vaquinha criada pela família para custear o tratamento do artista. Ele posou ao lado da filha, Isabella Aglio, que compartilhou o presente de uma empresa nas redes sociais, e ainda contou que ganhou R$ 10 mil para as demais despesas do músico.

O baixista foi baleado na cabeça em meados de setembro, e permanece desde então no Hospital São Luiz do Itaim, em São Paulo. No final de novembro, a jovem contou que o pai tem evoluído a cada dia. Ela celebrou quando ele moveu o polegar durante exercício. "Aqui toda vitória é muito comemorada", disse Isabella.

Vaquinha

Com as altas despesas médicas, Isabella criou uma vaquinha pública e a campanha "Juntos pelo Mingau". O plano é que o dinheiro ajude a pagar as duas cirurgias já feitas pelo músico, que ficaram no valor de R$ 319 mil entre gastos com o cirurgião, assistente, anestesista e equipe médica.