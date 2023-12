Abrigo João de Deus recebe meia tonelada de alimentos doados pelo escritório Sá Souza Advogados

O Abrigo João de Deus recebeu doações do Escritório Sá Souza Advogados na última sexta-feira (15). A instituição necessita de alimentos como massa para mingau e massa para sopa, para dar continuidade aos seus serviços de auxílio às pessoas em situação de rua. A iniciativa surgiu durante o evento "Liberdade na Amazônia", feito pelo escritório nos dias 13 e 14 de dezembro.

No total, foram arrecadados meia tonelada de alimentos não perecíveis para o abrigo. O advogado criminalista e mestre em Direito, Lucas Sá Souza, sócio fundador do escritório Sá Souza Advogados, conta que o apoio que obteve para a dinâmica de doações foi essencial para o sucesso das arrecadações.

"Nosso sentimento foi de grande realização, pois conseguimos ajudar dentro de nossas forças aqueles que precisam de uma maneira digna. Ficamos orgulhosos com o resultado que foi fruto do compartilhamento de conhecimento jurídico com muitos colegas advogados e advogadas criminalistas. O esforço de todos foi fundamental para o sucesso", celebra o advogado.

No dia da entrega das doações, toda a equipe do escritório Sá Souza compareceu ao abrigo. Durante a visita, os apoiadores puderam conhecer melhor as instalações. Lucas conta que, em 2024, o grupo deve realizar planejamento para ajudar "ainda mais e da melhor forma possível".

"Foi um momento importante para todos nós, pois é essencial ver a força que nosso trabalho pode gerar na sociedade", finalizou Lucas Sá Souza.

