Escritório de Advocacia realiza evento 'Liberdade na Amazônia" e contribui com Abrigo João de Deus

O Escritório Sá Souza Advogados promoverá o ciclo de palestras intitulado "Liberdade na Amazônia", nesta quarta (13) e quinta-feira (14), a fim de compartilhar conhecimentos sobre a prática do Direito com profissionais e acadêmicos da área e interessados em geral. Entretanto, o Escritório de Advocacia também aproveitará o evento para compartilhar o sentimento de doação em prol de pessoas em dificuldade, a partir do Natal, em que se celebra o nascimento de Jesus Cristo. Dessa forma, além de ter acesso a explanações e debates acerca de tópicos expressivos da seara jurídica, o público vai poder colaborar com os serviços de uma instituição que há 41 anos auxilia a cidadãos em situação de rua.

O advogado criminalista e mestre em Direito, Lucas Sá Souza, com 10 anos de prática, sócio fundador do escritório Sá Souza Advogados, especializado em defesas criminais complexas, informa que o evento será realizado no auditório do Edifício Rogélio Fernandez Business Center, na travessa Quintino Bocaiuva, 2301, em Belém (PA), das 18h30 às 22h. "Anualmente, buscamos no período natalino realizar uma ação social por meio de workshops para discussão e aperfeiçoamento da prática da advocacia no Pará. É prazeroso poder realizar esses eventos beneficentes, pois possibilita um fortalecimento da advocacia e uma conscientização social por meio do nosso trabalho", destaca Lucas Sá.

"Também vejo como importante jogar luzes sobre a advocacia criminal e sobre as coisas boas que ela é capaz de promover para a sociedade com sua união. O Natal é um período de importante reflexão sobre o ano e de renovação, por isso é importante olhar para o outro e buscar formas de melhor contribuir com a nossa sociedade para além dos negócios cotidianos", acrescenta o advogado.

Nas palestras para advogados e acadêmicos de Direito, serão abordadas diversas formas de defesa e proteção da liberdade das pessoas que se encontram respondendo a processos criminais complexos, como casos de tribunal do júri e de lavagem de dinheiro, que são a especialidade do Escritório. "As palestras abordarão em detalhes os desafios da advocacia criminal em defesa da liberdade na Amazônia, incluindo o acompanhamento de casos no Supremo Tribunal Federal, em Brasília", adianta Lucas Sá.

Essa prática de contribuir com o funcionamento de instituições filantrópicas por parte do Escritório de Advocacia se dá a partir do levantamento acerca de ações de cunho social, como é o caso do Abrigo João de Deus. "Neste ano, o abrigo João de Deus nos foi apresentado e o visitei. Lá, pude conhecer a irmã Goreth (Goreth Soeiro), que é uma das responsáveis pelo abrigo, e pude melhor compreender o trabalho deles na luta para garantir a dignidade das pessoas em condições de rua e idosos há 41 anos", salienta Lucas Sá.

"Lá, tive conhecimento que muitas vezes nem o pão eles têm para o café da manhã e isto me sensibilizou bastante", acrescenta Lucas, relatando que levou essa pauta do abrigo para as sócias Luana Leal e Chrisantina Sá, bem como para a equipe de advogados do Escritório. "E todos compraram a ideia de ajudar o abrigo", completa.

Lucas Sá e Irmã Goreth, juntos na atuação em prol de quem precisa de auxílio (Foto: Divulgação)

Doação

A partir desse consenso, o evento "Liberdade na Amazônia" buscará angariar alimentos que o Abrigo João de Deus necessita diariamente, como massa para mingau, leite em pó integral e massa para sopa. "Para quem quiser participar do evento ou mesmo realizar doação para o abrigo, basta encaminhar mensagem para nosso direct no Instagram @lucassacriminal", repassa Lucas Sá.

O Abrigo João de Deus funciona na travessa Joaquim Távora, 305, no bairro histórico da Cidade Velha. No local, são atendidas pessoas em situação de rua, em especial, idosos. Muitas delas, sem família, necessitam de atendimento médico. Assim, o abrigo primeiramente acolhe esses cidadãos e busca viabilizar serviços específicos em prol desas pessoas.

As doações para esse atendimento envolvem itens básicos, como alimentos para o café da manhã e itens das outras refeições do dia (ovos e carnes); material de higiene e outras despesas. Informações sobre o Abrigo João de Deus: 3241-3195.