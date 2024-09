Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, completa 57 anos no hospital e ganha festa de amigos

O baixista da banda Ultraje a Rigor, Mingau, fez aniversário e completou 57 anos na última terça-feira (3/09), recebendo a visita de seus colegas de banda no hospital, onde se recupera de uma cirurgia. O músico precisou colocar uma prótese no crânio após ter sido baleado na cabeça em setembro de 2023, em Paraty, litoral sul do Rio de Janeiro.

Isabela Aglio Amaral, filha do baixista, relatou que seu pai comemorou a data em dobro. Durante a visita, Kiko Zambianchi e os integrantes do Ultraje tocaram músicas para celebrar a vida de Mingau.

“Hoje, a gente comemorou em dobro, pelo aniversário do meu pai e pelo seu renascimento. Fizemos duas festinhas, uma à tarde com a família e outra à noite com alguns amigos e a equipe do hospital”, disse Isabela ao gshow.

Mesmo sem poder falar, devido às condições médicas, o músico continua sendo muito expressivo e bem-humorado, segundo sua filha. "Ele interage com todos, mesmo sem poder fazer suas piadas habituais. Já se passou um ano desde sua internação no Hospital São Luiz Itaim", acrescentou Isabela.

Ela também falou sobre o estado de saúde do pai, destacando os pequenos avanços, mas reconhecendo que a recuperação ainda será longa. "Ele já saiu da UTI, está clinicamente bem, mas ainda usa traqueostomia e sonda de alimentação. Estamos aguardando a liberação do convênio para transferi-lo a um hospital de transição, onde acreditamos que a reabilitação será mais eficaz”, acrescentou.