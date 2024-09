Modelo é a primeira mulher casada e mãe a ser eleita Miss Universo Brasil: saiba quem

Na noite da última quinta-feira (19), a pernambucana Luana Cavalcante, de 25 anos, venceu a 70ª edição do Miss Universo Brasil e foi eleita a campeã da competição de 2024. A competição escolhe a brasileira que irá concorrer ao título de mulher mais bonita do mundo, o Miss Universo. Natural de Recife, Luana é a primeira pernambucana a conquistar o título nacional. Ela também é a primeira Miss Universo Brasil casada e mãe de um filho de seis anos.

A edição nacional contou com 27 participantes, que representaram os estados brasileiros e o Distrito Federal. Na final, Luana Cavalcante superou Gabriele Marinho, de Alagoas, que ficou com a 2ª colocação, e Maria Fabiana Mata, do Rio de Janeiro, que obteve a 3ª.

Em suas redes sociais, Luana comentou sobre a organização da competição, destacou a importância da inclusão e agradeceu seu filho. A pernambucana será a primeira mãe na história a representar o país no concurso internacional.

“Hoje, graças à uma mulher visionária que revolucionou o mundo miss e a organização do @missuniverse que implantou regras inovadoras e inclusivas, pude finalmente retornar ao Brasil para tirar do papel aquele projeto de ser miss”, escreveu a nova Miss Universo Brasil nas redes sociais.

“Sou feliz por viver tudo isso e poder provar através do exemplo para outras mulheres que nós não precisamos nos limitar. Podemos ser e construir tudo aquilo que nos faz feliz. E para você meu filho, quero te agradecer por me mostrar que a vida é linda. Quero que você saiba o quanto você é amado por mim e pela sua família, e que você é muito mais do que eu sonhava”, disse ela ao filho Pedro.

A competição mundial de Miss Universo acontece em 16 de novembro, no México. Após a vitória em São Paulo, Luana Cavalcante afirmou que “segue em preparação, para representar Pernambuco no @missuniversebrasiloficial e fazer minha luz brilhar no Universe”.

