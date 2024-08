Saiba quem é miss trans que vai representar o Brasil no 'Miss International Queen'

No próximo sábado (24/8) a paulistana Jessy Lira, de 29 anos, será a representante do Brasil no Miss International Queen 2024 (MIQ), o maior concurso de beleza para mulheres transgênero do mundo. Jessy foi escolhida em novembro de 2023 para carregar a bandeira do país na competição, que ocorre na Tailândia. Desde o início do mês, ela participa dos eventos da 18ª edição do concurso e está em confinamento, preparando-se intensamente desde o último sábado, 17 de agosto.

O MIQ reúne 22 candidatas, que não disputam apenas a coroa, mas, também, a oportunidade de se tornarem embaixadoras da Royal Charity Aids Foundation of Thailand, uma fundação tailandesa dedicada ao combate à Aids. O concurso, que teve sua primeira edição em 2004, tem como missão promover a conscientização e a igualdade para pessoas LGBT e transgênero, tanto na sociedade quanto no mercado de trabalho.

Realizado anualmente na cidade de Pattaya, o MIQ segue um formato semelhante aos tradicionais concursos de beleza. Os ingressos para a final e para a premiação preliminar, que acontece em 22 de agosto, já estão à venda.

O Brasil tem um histórico de participações de destaque na competição. Em 2013, a modelo Marcela Ohio, de Andradina, São Paulo, conquistou o título de Miss International Queen, marcando a presença do país no cenário internacional.