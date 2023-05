Paraense Isabella Santorinne é a representante brasileira no concurso Miss International Queen

A modelo trans paraense e ativista social, Isabella Santorini, será a representante do Brasil no concurso mundial “Miss International Queen”. Após ser a vencedora do concurso “Miss Beleza T Brasil 2022”, ela foi a escolhida agora para representar o país em um dos maiores concursos mundiais em prol da visibilidade trans. A modelo também faz parte do projeto de responsabilidade social “Rede Paraense de Pessoas Trans”, uma ONG que representa as demandas de pessoas transexuais e travestis no Pará.

Morando em um país que carrega o péssimo título de ser o que mais mata travestis e transexuais no mundo, Isabella sabe da importância que seu título carrega. “Foi de uma extrema alegria representar o meu estado em um concurso nacional. Saí do Pará carregando a beleza e a força da mulher trans paraense. É uma alegria saber que uma mulher trans periférica do bairro do Guamá hoje, representa o Brasil em um concurso com essa relevância”, destacou.

Isabelle reforça que vencer o concurso nacional foi importante para valorizar as mulheres do norte do país. “Podemos mostrar que a mulher aqui da nossa região tem sua beleza e merece ser valorizada”, afirmou. A modelo garantiu ainda que o público pode esperar representatividade amazônica. “Eu quero levantar a bandeira da nossa região, da nossa riqueza. As pessoas podem esperar uma grande representatividade dessa região linda e rica, além das fronteiras”.

Para a candidata, o status de miss vai muito além da beleza. “Uma miss precisa ser autentica, sem querer copiar ninguém. Precisa ter um comprometimento com a sociedade”, explicou. Isabelle se vê como uma porta voz de outras mulheres que buscam por igualdade, melhores condições de vida e por um mundo melhor. “Nós vivemos em um país preconceituoso, transfóbico então é preciso que esse momento seja celebrado como a importância que ele tem dentro da sociedade”, concluiu a modelo.

O concurso de beleza “Miss International Queen” é voltado para mulheres trans de diversas partes do mundo. Realizado na Tailândia desde 2004, a competição tem o intuito de conscientizar e promover igualdade entre homens e mulheres LGBT e transgêneros, tanto na sociedade como no mercado de trabalho, enquanto todos os lucros monetários do show são doados para a Royal Charity AIDS Foundation of Thailand, o qual a vencedora vira embaixadora durante seu reinado.

