Isabella Santorinne agradece torcida em concurso internacional; Miss International Queen (MIQ)

A paraense Isabella Santorinne representou o Brasil na manhã de hoje, 24, no Concurso Miss International Queen (MIQ), voltado a valorizar a beleza das mulheres trans e travestis do mundo todo. A edição foi realizada na Tailândia na Ásia. A miss não levou a coroa, mas levou o nome do Pará e a cultura Amazônica para o concurso com visibilidade mundial e transmissão para todos os países, pela internet.

A Miss internacional Queen 2022, Fuschia Anne Rave passou a coroa para a MIQ 2023, a holandesa Solange Dekker. Em 2013, Marcela Ohio se tornou a primeira brasileira a vencer o concurso e inspiração para Isabella.

Em entrevista a reportagem de O Liberal Isabella Santorinne contou como começou este sonho. "Tem aproximadamente dez anos, o tempo que acompanho o evento. E foi nesse período que vi a única brasileira até então ganhar o título. Isso me inspirou e fez com que eu quisesse participar também", iniciou.

Para ela é muito significativo representar o seu país e estado, mas destaca os desafios do percurso. "Eu sonhava em realizar esse feito, representar o meu país no maior concurso internacional para Mulheres Trans e Travestis. Então, em 2022, me inscrevi na etapa nacional, em que fui selecionada para representar o estado do Pará, disputei com outras 25 candidatas, e ganhei", relembrou.

"Desde então, a jornada até aqui não tem sido fácil, pois há poucos apoiadores ou patrocínios que invistam em minha representatividade, infelizmente o fato de ser uma pessoa trans é para muitos um problema. Mas sou grata aos parceiros que consegui até aqui, eles foram essenciais para eu chegasse da melhor forma ao concurso mesmo com muitas dificuldades", completou.

A edição foi realizada na Tailândia na Ásia. A miss Santorine não levou a coroa, mas levou o nome do Pará e a cultura Amazônica com transmissão para todos os países, pela internet. (Reprodução / Divulgação)

Santorinne aproveitou a oportunidade internacional e em seu Instagram tem mostrado um pouco da viagem e a forma como está visibilizando a cultura da Amazônia. "Tem sido maravilhoso mostrar ao mundo a força da mulher brasileira, sobretudo, da mulher nortista que reside na periferia e nasceu no interior do estado do Pará. Trazer temas inclusive da nossa região tem sido crucial. Aproveitar desse espaço tão importante e de sua visibilidade para chamar atenção ao que tem acontecido na Amazônia brasileira é um dos meus objetivos", afirmou.

Um pouco antes da sua entrada nos palcos foi questionada pela reportagem sobre o que significaria o título. "Sendo eleita a Miss International Queen 2023, primeiramente, significará a concretização de um trabalho feito por um pouco mais de um ano de preparação. Segundo, será a realização de um sonho e certamente ficarei muito feliz em utilizar esse espaço de visibilidade para mostrar ao mundo o meu trabalho enquanto ativista social. E certamente, dialogar enquanto Miss a importância de debater políticas públicas para a população trans", declarou.

Apesar de não trazer o título para o Brasil, Santorinne expressou sua gratidão pelo percurso e pelo apoio que recebeu. "Gratidão a todas as pessoas que acreditaram em mim até aqui é que seguirão acreditando mesmo após o concurso, independente do resultado que vier. O apoio e energia de todos vocês tem sido essencial nessa trajetória. Muito obrigado pela força", finalizou.