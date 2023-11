Paraense Ti Yara é vice-campeã do Miss International Queen Brazil, maior concurso de beleza trans

A paraense Ti Yara Mercês se consagrou vice-campeã do Miss International Queen Brazil (MIQBR), realizado neste sábado, 25, na cidade de São Paulo (SP). A plataforma de beleza é considerada um dos concursos com maior prestígio envolvendo mulheres trans e travestis do país. A vencedora de 2023, a paraense Isabella Santorinne, passou a coroa para a campeã de 2024, a paulista Jessy Lira.

Ti Yara é natural de Breves, no Marajó, onde também reside. A jovem professora de dança de 27 anos conquistou o segundo lugar no concurso voltado ao reconhecimento e valorização da beleza das mulheres trans e travestis e compartilhou a sua experiência. "Participar do Miss Internacional Queen Brasil e poder representar o estado do Pará foi uma experiência incrível e desafiadora, porque tive que reconhecer a minha vulnerabilidade, encarar as minhas inseguranças e encontrar formas de superá-las para poder ter um bom desempenho. Durante muito tempo eu quis me esconder, quis ser invisível e agora tive a oportunidade de ser vista, de ser referência de beleza e me orgulhar disso, então, esse é meu maior prêmio, poder me sentir a vontade comigo mesma", iniciou.

Yara contou que superou as dificuldades geográficas e fez uma trajetória, que se orgulha, dentro do concurso. "Eu cheguei lá, com toda a dificuldade geográfica que é sair do Marajó, com poucos recursos e ainda assim não deixar nada a desejar e ter uma trajetória incrível", disse.

"Quero aproveitar o momento para trazer atenção para o Marajó, uma região onde os corpos trans são extremamente invisibilizados, onde não temos políticas públicas e serviços especializados para a comunidade T. Quero usar meu corpo e minha voz para ecoar a voz desses corpos que ainda não conseguiram acessar os espaços que tive oportunidade de acessar", finalizou.

A professora acredita que o espaço na plataforma do concurso abrirá outras portas e pretende continuar dando apoio a outras mulheres trans e travestis da sua região. "Primeiro preciso dizer do quanto foi gratificante estar em um concurso específico para mulheres trans e travestis. A competição se deu apenas nos palcos. Nos bastidores, a gente via uma ajudando a outra, dando forças, apoiando e torcendo. Em grande parte da nossa vivência nos é negado afeto, e pudemos encontrar isso umas nas outras, por entendermos que esse é o caminho para o crescimento coletivo", explicou.

"Meu discurso também vem desse lugar, das mulheres marajoaras que precisam atravessar os rios em busca de acessos e oportunidades, em busca de serem enxergadas e ouvidas", concluiu.

A paraense ganhou a etapa de melhor traje típico do concurso. O MIQ Pará publicou um vídeo mostrando o momento da vitória e parabenizando Ti Yara pelo 2º lugar. "Nós da Direção do MIQ Pará parabenizamos nossa Ti Yara Mercês, vice Miss International Queen Brazil 2024 pela sua trajetória linda no MIQ 2023. Estamos muito orgulhosos de todo o trabalho apresentado. Nessa noite maravilhosa (25) mostramos ao Brasil que nosso estado segue sendo potência nessa plataforma", escreveram.

Para a Miss International Queen 2023, Isabella Santorinne, o segundo lugar é uma conquista importante, que precisa ser celebrada. "Parabéns à Ti Yara por sua conquista notável e por se tornar uma inspiração para muites. Que seu sucesso continue a abrir portas e a quebrar barreiras para outras pessoas, que também desejam seguir seus sonhos e representar suas comunidades com orgulho. Estamos ansiosos para ver mais conquistas incríveis vindo do Pará e do Brasil como um todo", declarou.

Isabella Santorinne encerrou o seu reinado, após a coroação da nova Miss International Queen Brazil 2024, a paulista, Jessy Lira.