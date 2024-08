Dado Dolabella é escolhido jurado do Miss Brasil e recebe críticas

O concurso Miss Brasil 2024 anunciou nesta terça-feira (6) que Dado Dolabella será um dos jurados que irá atuar na escolha da mulher mais bonita do Brasil. A escolha é considerada polêmica por usuários nas redes sociais, em função do passado conturbado do cantor, que envolve violência contra a mulher.

Na publicação de anúncio do jurado, feita pela página do Miss Brasil, diversos usuários dispararam críticas para o concurso, alegando que um agressor de mulheres não deveria ser jurado de um evento destinado à beleza da mulher.

"Pena. Um homem acusado de agressão a mulher é convidado para um concurso de miss, onde elas falam sobre as próprias superações?", criticou uma internauta.

"E que um cara que carrega várias Marias da Penha nas costas e está fazendo como jurado num concurso feminino?", comentou outro perfil.

Sobre a agressão

Dado Dolabella foi acusado de agressão física contra Luana Piovani em outubro de 2008, época em que ela era sua namorada. Os dois foram flagrados brigando em uma boate na Zona Sul do Rio. Na ocasião, Dado empurrou Luana, que caiu no chão. Ele ainda empurrou e lesionou o braço de Esmeralda de Souza, camareira de Luana que tentou defendê-la durante a confusão.

Em 2010, Dado foi condenado em primeira instância a dois anos e nove meses de reclusão em regime aberto. A Justiça também determinou que ele participaria de um grupo reflexivo de homens agressores e assistir a um vídeo sobre violência doméstica. Em 2016, o cantor foi absolvido do processo criminal.