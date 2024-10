Taxista é assassinado com tiro na cabeça no bairro da Condor, em Belém

Um taxista, identificado como Leandro Malcher Paes, de 42 anos, foi assassinado com arma de fogo, na manhã desta sexta-feira (18/10), na Passagem Iracema, esquina com a passagem Marujo, no bairro da Condor, em Belém. Conforme as informações da Polícia Militar, a vítima saía da casa onde morava quando e foi surpreendida por um homem que fez um único disparo de arma de fogo, que atingiu a região da cabeça da vítima.

Ainda segundo o 20º Batalhão de PM, o crime ocorreu por volta de 5h40. A vítima estaria se preparando para entrar no carro, usado para trabalhar como motorista, quando o suspeito chegou andando. Após alvejar Leandro, o suspeito saiu correndo e fugiu. Ainda conforme a PM, não há informações se outra pessoa aguardava o atirador para dar suporte na fuga. Além disso, os agentes informaram que os familiares não souberam dizer se Leandro estaria recebendo ameaças ou qual seria a motivação para o homicídio.

À Polícia Civil, conforme apurou a reportagem, uma familiar de Leandro contou que ele havia acabado de sair de casa e estava indo para o seu carro, para trabalhar. Nesse momento, foi baleado na cabeça e morreu no local. Ainda segundo esse relato, não há informação sobre a provável motivação do homicídio.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil do Pará estão no local, por volta das 7h45, realizando as diligências. Por volta das 7h30, a Polícia Científica do Pará confirmou o acionamento para remoção. Em nota, a Polícia Civil informa que apura a morte de Leandro Malcher Paes, de 42 anos. Equipes da Divisão de Homicídios trabalham para identificar a autoria do crime. Perícias foram solicitadas e Informações podem ser repassadas pelo Disque-denúncia 181.