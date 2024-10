Homem é assassinado a tiros por dupla de moto em Breves, no Marajó

Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros na frente da casa onde morava, na noite de domingo (13), no bairro Jardim Tropical, município de Breves, no Marajó. Conforme as informações iniciais, a vítima foi surpreendida por dois suspeitos que estavam em um motocicleta. O garupa teria feito vários disparos contra o homem, que morreu no local sem chances de ter atendimento médico.

De acordo com a PM, moradores da passagem Tiradentes acionaram uma viatura para informar que uma pessoa teria sido morta no local. Quando a equipe policial chegou ao endereço, constatou o crime e isolou a área. As informações preliminares são que a vítima teria sido atingida por ao menos cinco disparos de arma de fogo. Ainda segundo as testemunhas, os executores estariam vestindo roupas semelhantes a de mototaxistas e, por esse motivo, não chamaram atenção quando se aproximaram da vítima.

Após o crime, os suspeitos fugiram do local. As pessoas da área não souberam repassar mais informações sobre as características da dupla ou da motocicleta usada durante o homicídio. A polícia Científica esteve no local para realizar a perícia no local e também fazer a remoção do corpo do homem. A polícia informou que a vítima tinha passagem pela Justiça por porte ilegal de arma de fogo. Porém, a motivação para o crime segue desconhecida e deve ser investigada pelas autoridades policiais.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.