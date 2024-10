Motorista por aplicativo é morto a tiros no bairro do 40 horas, em Ananindeua

Um motorista por aplicativo, que ainda não teve o nome revelado, foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (08/10) no bairro do 40 horas, em Ananindeua. Conforme as informações do Centro Integrado de Operações (Ciop), a vítima trafegava de motocicleta pela rua José Bonifácio, na Invasão Nova Esperança, quando o homicídio ocorreu.

O crime teria ocorrido por volta de 13h50, em uma via que fica entre a Avenida Independência e a travessa Dom Pedro I. De acordo com testemunhas na área, o motorista por aplicativo teria sido abordado por dois homens que estavam em outra moto. Não há detalhes sobre o que ocorreu entre os suspeitos e a vítima. No entanto, o garupa da outra moto, que estava armado, teria feito um disparo de arma de fogo que atingiu a região da cabeça da vítima. Ainda segundo as testemunhas, a moto da vítima teria sido levada pelos suspeitos.

Após o disparo, que atravessou o capacete que a vítima usava no momento que foi abordada pela dupla, o motociclista ainda estava com vida. Pessoas da área correram para tentar o ajudar, mas ele evoluiu a óbito poucos minutos depois, antes da chegada de uma ambulância. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área, acionando imediatamente a Polícia Científica. Após todos os procedimentos, os peritos devem remover o corpo para que passe por mais análises.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.