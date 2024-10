Homem é executado a tiros em terreno de Santarém, no Pará

Um homem foi executado a tiros em Santarém, oeste do Pará, na madrugada da última segunda-feira (07/10). A vítima, conhecida popularmente como “Naldinho” foi executada com disparos de arma de fogo na rua 17 de Maio, no bairro Santarenzinho. A identidade oficial do homem não foi divulgada pelas autoridades.

O homicídio ocorreu em um terreno. A Polícia Militar (PM) foi acionada e realizou buscas na tentativa de localizar os suspeitos, mas ninguém foi identificado ou preso. Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves foi chamada para remover o corpo e realizar a perícia no local do crime, para auxiliar nas investigações.

As câmeras de segurança instaladas nas proximidades do local do crime também serão analisadas para tentar identificar os autores dos disparos e esclarecer a dinâmica da execução.

A PC informou que o crime é apurado pela Seccional de Santarém. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações. Informações que ajudem na apuração do caso podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, pelo 181.