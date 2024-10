PC localiza suposto carro envolvido na morte do jogador do Remo em Marituba

A Polícia Civil localizou e apreendeu nesta terça-feira (8/10) um carro suspeito de ser o mesmo utilizado pelos atiradores na morte de Ricardo Emanuel Alcantara Paiva, o Ricardinho, atacante do Clube do Remo, e outros dois jovens, em Marituba, na Região Metropolitana de Belém. O automóvel foi encaminhado à Divisão de Homicídios, no bairro de São Brás, na capital paraense, que é responsável pela investigação do crime, que ocorreu na noite de segunda (7/10), também em Marituba.

O carro passará por perícias, em busca de localizar qualquer material que ajude a identificar os suspeitos envolvidos no caso. A Redação Integrada de O Liberal está em campo para coletar mais informações do caso.

VEJA MAIS

Em nota, a PC informou à Redação Integrada de O Liberal que começou a ouvir testemunhas e que está em busca de imagens de câmeras de segurança da área. "Um carro suspeito foi encontrado no município de Marituba. O veículo será periciado. O caso é apurado pela Divisão de Homicídios. Informações que ajudem nas investigações podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, pelo 181", comunicou a instituição.

Um familiar do Ricardinho disse à reportagem que, até às 12h de terça (8/10), os parentes ainda aguardavam a liberação do corpo do atleta do Instituto Médico Legal (IML). Ainda conforme essa pessoa, a previsão é de que o sepultamento ocorra nesta quarta-feira (9/10), mas o horário e o local não foram informados.

O crime

A principal suspeita dos moradores é de que Ricardinho e Flávio tenham morrido por engano. Os dois, que eram bastante queridos pela vizinhança, estavam tomando um refrigerante sentados na calçada na Passagem Curuçá, após uma partida de futebol disputada em uma arena local. Em um certo momento, um veículo preto passou e um dos ocupantes fez vários disparos, atingindo os dois amigos mortalmente.

Após atingir Ricardinho e Flávio, que morreram lado a lado na calçada, o veículo seguiu em busca de Davison, que estava próximo a um mercadinho local. Próximo ao estabelecimento da rua João Paulo II, a vítima foi identificada e alcançada pelos criminosos.

Nesta terça-feira (8/10), circulou um vídeo nas redes que mostra Ricardo e Flávio antes de serem mortos na noite anterior. Na gravação, o atleta do Leão aparece com uma regata de um clube de futebol, enquanto Flávio traja uma camisa escura com detalhes vermelhos na altura dos ombros. Os dois aparecem brincando, comendo e bebendo refrigerante com mais dois outros jovens, ainda não identificados.

'Um vazio nos corações de todos', diz comunicado do Remo

Por meio das redes sociais, o clube azulino afirmou que a perda do atleta "deixa um vazio nos corações" de amigos, familiares e admiradores. Além disso, o Santa Rosa também lamentou a morte de Ricardinho, que fez parte da campanha de acesso do time à elite do futebol paraense.

"É com muita dor que todos no Clube do Remo lamentam profundamente a perda trágica do atleta Ricardinho, de 22 anos. Ricardinho era cria da base do Remo e estreou como profissional em janeiro de 2023”, lamentou o Remo.

“Sua partida deixa um vazio nos corações de todos que o conheceram e admiraram seu talento no campo. Que Deus conforte o coração da sua família e amigos neste momento", declarou o clube.

Carreira

Ricardo Paiva tinha 22 anos e cresceu na base do Remo. Em 2022, no sub-20, o atacante teve destaque ao fazer sete gols em 18 partidas. Com isso, no ano seguinte, o jogador azulino subiu para o profissional e chegou a atuar em seis jogos com a camisa do Leão Azul, entre Série C, Copa Verde e Copa do Brasil.

Nesta temporada, Ricardinho foi emprestado ao Rio Branco–SP, que disputava a quarta divisão do Campeonato Paulista e conquistou o título e acesso para a Série A3. Após isso, o atacante chegou a ser regularizado pelo Remo no Boletim Informativo Diário (BID), mas não entrou em campo.