Vídeo mostra atacante do Remo e jovem antes de serem mortos a tiros em Marituba

Um vídeo que circulou nas redes sociais na manhã desta terça-feira (8/10) mostra Flávio de Jesus de Souza e Ricardo Emanuel Alcantara Paiva, o Ricardinho, atacante do Clube do Remo, antes de serem mortos a tiros na Passagem Curuçá, em Marituba, na Região Metropolitana de Belém. Além deles, Daivison Lucas da Silva Braga foi assassinado a cerca de 500 metros depois dos outros jovens, já na rua João Paulo II. O crime aconteceu na noite de segunda-feira (7/10) e é investigado pela Polícia Civil.

A gravação mostra Ricardinho e, ao lado, estava o amigo dele, Flávio, sentados na calçada, comendo e bebendo refrigerante junto com outros dois jovens, ainda não identificados. O atleta do Leão aparece com uma regata de um clube de futebol, enquanto Flávio traja uma camisa escura com detalhes vermelhos na altura dos ombros.

Procurada pela Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil se manifestou dizendo que equipes da Divisão de Homicídios apuram o caso. Além disso, a PC também informou que perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações. Informações podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, pelo 181.

O crime

A principal suspeita dos moradores é de que Ricardinho e Flávio tenham morrido por engano. Os dois, que eram bastante queridos pela vizinhança, estavam tomando um refrigerante sentados na calçada após uma partida de futebol disputada em uma arena local, quando um veículo preto passou e um dos ocupantes fez vários disparos, atingindo os dois amigos mortalmente.

Após atingir Ricardinho e Flávio, que morreram lado a lado na calçada, o veículo seguiu em busca de Davison, que estava próximo a um mercadinho local. Próximo ao estabelecimento da rua João Paulo II, a vítima foi identificada e alcançada pelos criminosos.

Ao menos dois dos ocupantes desceram do veículo, abordaram Davison e atiraram pelo menos três vezes em sua cabeça. A vítima morreu na hora. Os assassinos, que estavam encapuzados, entraram no carro e fugiram em alta velocidade. Ninguém foi identificado ou preso até o momento.

Nas redes sociais, o clube azulino lamentou a perda do atleta. "É com muita dor que todos no Clube do Remo lamentam profundamente a perda trágica do atleta Ricardinho, de 22 anos. Ricardinho era cria da base do Remo e estreou como profissional em janeiro de 2023. Sua partida deixa um vazio nos corações de todos que o conheceram e admiraram seu talento no campo. Que Deus conforte o coração da sua família e amigos neste momento", publicou em seu perfil no Instagram.