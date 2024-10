Homem é assassinado a tiros após discussão em Marabá

Fernando Alves dos Santos, de 30 anos, foi assassinado a tiros na tarde deste domingo (27/10) na Rua Guarani, no bairro Bela Vista, em Marabá, no sudeste do Pará. A esposa dele contou à polícia que Santos tinha discutido com um homem, que atirou várias vezes, o atingido à queima-roupa, por volta das 14h30.

Uma guarnição do 34º Batalhão de Polícia Militar (34º BPM) foi acionada ao caso pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop) e constatou o homicídio. A Polícia Civil também esteve na cena do crime para a investigar o caso, que ainda não se sabe a motivação.

No local do crime, a companheira de Fernando disse também aos militares que ele tinha discutido com o suspeito, no dia anterior, no sábado (26/10), por causa de uma mulher, de nome desconhecido. As autoridades ainda apuram a causa dos desentendimentos entre a vítima e o autor dos disparos.

Após o crime, o homem que atirou contra a vítima fugiu em uma bicicleta antes da chegada da polícia, conforme o relato da esposa de Fernando à PM. O suspeito não foi localizado pelas autoridades até agora.

De acordo com a PM, Fernando respondia judicialmente pelo crime de violência doméstica. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.