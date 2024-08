homem é preso por atear fogo na própria casa após suposta discussão com a esposa em capitão poço

Um homem de 36 anos, foi preso pela Polícia Militar no domingo (26/8) suspeito de atear fogo na própria casa. O caso ocorreu por volta das 19h, no bairro Flor de Lins, em Capitão Poço, município no nordeste do Pará. Moradores contaram às autoridades que o incêndio começou por conta de uma suposta briga entre o homem e a esposa.

Inicialmente, a PM havia sido acionada ao caso que, supostamente, se tratava de uma tentativa de homicídio com arma de fogo acompanhado de incêndio intencional. Uma viatura da 10ª Companhia de Polícia Militar (10ª CIPM) se deslocou até a casa que estava sendo consumida pelo fogo e, assim que chegou no endereço, o suspeito em um Chevrolet Spin cinza.

A PM o perseguiu e, durante o acompanhamento, o suspeito jogou vários objetos contra os militares. Ele foi capturado na avenida Professora Flora, após ter sido cercado pela polícia. Dentro do automóvel, os agentes não encontraram nenhum armamento que o ligasse à suposta tentativa de homicídio ou material ilícito.

Os policiais imobilizaram o homem e o apresentaram na delegacia de Capitão Poço, local para onde a companheira dele também foi levada. Ainda conforme a polícia, o suspeito confessou o crime e alegou que tinha bebido e estava com problemas psicológicos. A esposa dele também foi ouvida e negou ter sido agredida pelo companheiro. Mesmo assim, o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de incêndio. As autoridades ainda investigam se houve ou não algum conflito doméstico antes do incêndio entre o casal.

Depois a PM voltou até a casa que estava pegando e, junto com os moradores, ajudou a combater as chamas utilizando baldes d'água. Por sorte, o fogo não se propagou para o depósito de venda de gás que tinha ali perto ou residências vizinhas.