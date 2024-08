Incêndio destrói 5 ônibus na garagem de uma empresa no bairro em Canudos, em Belém

Cinco ônibus da empresa Arsenal pegaram fogo na madrugada desta segunda-feira (26/8), na rua Jabatiteua, no bairro de Canudos, em Belém. Não há relatos sobre o que teria ocasionado o incêndio, que consumiu os automóveis estacionados na garagem e também atingiu uma borracharia próxima. Porém, as autoridades aguardam o resultado da perícia para saber como as chamas iniciaram e atingiram os transportes públicos, além de determinar se o episódio aconteceu por conta de um acidente ou uma ação criminosa. Ninguém se feriu.

Empresa confirma que 5 ônibus foram totalmente queimados

Na manhã desta segunda-feira (26), e em entrevista à Redação Integrada de O Liberal, o supervisor de tráfego da empresa, Osvaldo Filho, informou que cinco ônibus foram totalmente destruídos pelas chamas. Perda total. O incêndio começou por volta das 4 horas da manhã e foi debelado aproximadamente 1h30 depois.

Ele afirmou que os vizinhos tiveram participação decisiva no primeiro combate ao fogo. “Os vizinhos foram fundamentais na retirada dos veículos e chamando o Corpo de Bombeiros para resolver o problema. E, desde já, a gente agradece os vizinhos. E também depois foi imposto pelo Corpo de Bombeiros que não permanecesse ninguém no local, inclusive os funcionários, por conta do risco grande de explosões, desabamento. Por isso que ninguém entrou mais”, afirmou.

Osvaldo também disse que ainda não se sabe o que causou o incêndio. “Vai ter uma perícia do Corpo de Bombeiros”, informou. Militares da corporação estiveram na garagem na manhã desta segunda-feira. Na hora do fogo, havia dois funcionários, mas ninguém se machucou.

Ainda segundo Osvaldo, havia 37 ônibus na garagem, incluindo os sete veículos novos, que ainda não estão rodando e que fazem parte da aquisição de novos ônibus, no programa do Governo do Estado e Prefeitura de Belém. Ele apontou as linhas feitas pelos cinco ônibus queimados: Ceasa (1), Mosqueiro (2) e três da linha Arsenal.

Ele também garantiu que o incêndio não prejudicou o atendimento à população. “Com certeza não. Está 80% da frota na rua. 80% da frota”, afirmou. A garagem existe há 52 anos e nunca havia ocorrido esse problema.

Além dos ônibus, o incêndio também queimou equipamentos, maquinários, computadores e atingiu a fiação elétrica. Cada ônibus queimado custa entre R$ 100 mil e R$ 150 mil. Os ônibus custam, cada, R$ 800 mil, acrescentou Osvaldo.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionada ao caso e controlou o fogo. Em nota, o CBMPA informou à redação integrada de O Liberal que 12 militares operaram no combate às chamas. "O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que controlou as chamas. Quatro ônibus foram destruídos e uma borracharia próxima também foi atingida. Ao todo, 12 militares operaram no combate às chamas. Ninguém ficou ferido. Uma visita técnica será feita no local na manhã desta segunda-feira (26)", diz a nota.