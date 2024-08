Incêndio de grande proporção atinge 3 casas no bairro da Terra Firme, em Belém

Um incêndio de grande proporção, registrado na tarde deste domingo (18/8), atingiu 3 casas de madeira na passagem Comissário com a passagem Gabriel Pimenta, no bairro da Terra Firme, em Belém. Por volta das 15h, agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará estavam no local.

Um vídeo que começou a circular nas redes sociais por volta das 14h30 mostra o momento em que as chamas já tomam conta de quase todo o imóvel. Muita fumaça se misturava em meio a muitos moradores carregando móveis e eletrodomésticos. O vídeo também mostra algumas pessoas utilizando baldes para jogar água, tentando conter as chamas.