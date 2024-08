Casa pega fogo na travessa 9 de Janeiro em Belém

Uma casa pega fogo na tarde deste domingo (25/08), na travessa 9 de Janeiro, entre as ruas dos Mundurucus e dos Pariquis, no bairro de São Brás. No local há uma movimentação grande de policiais e bombeiros. No momento do incêndio, a casa teria seis pessoas e um animal na casa. Três pessoas teriam se ferido.

O imóvel teria tido perda total. Há informações de que entre os feridos há uma idosa e um policial, que atuou no resgate. As equipes do Corpo de Bombeiros já teriam controlado as chamas.

O trecho está interditado pela Polícia Militar (PM). Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também se deslocaram para área para atender possíveis feridos. Imagens feitas dos prédios próximos mostram que

A reportagem da redação integrada de O Liberal tenta obter mais informações com o Corpo de Bombeiros.