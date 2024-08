VÍDEO: Cachorro põe fogo em casa após mastigar carregador portátil

Um cachorro iniciou um incêndio em uma casa, nos Estados Unidos, depois de mastigar o carregador portátil de seu tutor. O caso ocorreu em maio deste ano, na cidade de Tulsa, em Oklahoma, mas só foi divulgado recentemente.

No vídeo, compartilhado pelo Corpo de Bombeiros de Tulsa, é possível ver o momento em que o pet se deita no colchão e começa a mastigar a bateria com íons de lítio. Após alguns minutos, o objeto começa a soltar faíscas e, logo depois, explode e ateia fogo nos móveis. Os dois cães e o gato que aparecem nas imagens fogem em seguida. Veja:

De acordo com os bombeiros, apesar da casa ter ficado significativamente danificada, os animais do vídeo foram resgatados ilesos.

VEJA MAIS

O registro foi compartilhado como forma de alerta para os riscos que o manuseio incorreto de itens com bateria de lítio-íon podem causar. Segundo os brigadistas, incêndios relacionados a esses objetos são cada vez mais comuns nos EUA.

"Baterias de lítio-íon são conhecidas por armazenar uma quantidade significativa de energia em um espaço compacto. No entanto, quando essa energia é liberada de forma incontrolável, pode gerar calor, produzir gases inflamáveis e tóxicos e até mesmo levar a explosões", explicou o porta-voz da corporação.



(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)