PC investiga ‘incêndio criminoso’ em residência no Guajará II, em Ananindeua

A Polícia Civil informou, nesta segunda-feira (29/07), que investiga o caso de um incêndio criminoso em uma residência no Conjunto Guajará II, bairro do Maguari, em Ananindeua. Conforme a PC, “perícias foram solicitadas para auxiliar na apuração” do ocorrido. A câmera de segurança do local mostra o momento em que uma pessoa, ainda não identificada, joga um ‘coquetel molotov’ para dentro da casa da vítima, na madrugada da quinta-feira (25/07) e as chamas destroem alguns equipamentos.

Segundo a PC, a Seccional da Cidade Nova está à frente das investigações sobre o caso. Pelas imagens que circulam nas redes sociais é possível ver que, às 3h46 da madrugada de quinta-feira (25), uma pessoa, que aparenta ser um homem, coloca a mão pela grade e joga o produto incendiável para dentro da residência.

“A Polícia Civil informa que o caso é investigado pela Seccional da Cidade Nova. Perícias foram solicitadas para auxiliar a apuração”, diz a nota enviada pela PC.

A casa, que pertence uma mulher que trabalha como costureira, estava vazia e os proprietários só perceberam a situação quando retornaram de viagem durante a manhã. Segundo eles, as chamas atingiram a mesa, mas não se alastraram para o material de trabalho da vítima ou os equipamentos que estavam no local.

“A minha mãe estava viajando. Quando eu cheguei de manhã em casa, por volta de 9h, eu me deparei com essa cena. Eu fui logo na casa dos vizinhos falando com eles e liguei para minha irmã, para ver se eles sabiam de algo. Depois que vi na câmera que havia sido um incêndio, fui registrar o Boletim de Ocorrência. Tô esperando a perícia ainda”, relatou Yanna Carolina, moradora e filha da proprietária da casa.