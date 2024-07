‘Pica-Pau’ morre após ser baleado em via pública de Castanhal

Um homem identificado pelo vulgo ‘Pica-pau’ foi baleado na perna e morreu no sábado (27), em Castanhal, nordeste do Pará. Conforme as informações iniciais, tudo ocorreu em plena luz do dia, na Rua 6, no bairro Santa Catarina. O jovem ainda foi socorrido e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento, mas não resistiu ao ferimento.

Por volta de 10h, a Polícia Militar esteve no local para apurar o que teria ocorrido. Populares relataram que ouviram os disparos, mas não souberam informar quem seria o autor dos tiros. Além disso, ainda disseram que ‘Pica-Pau’ estaria envolvido em uma tentativa de assalto na área, mas somente as investigações da Polícia poderão esclarecer o que realmente ocorreu.

O jovem foi alvejado e ficou caído na via, até que os moradores acionaram uma ambulância do Corpo de Bombeiros para socorrê-lo. Ao ser levado para o hospital, ‘Pica-pau’ ainda estava consciente, mas evoluiu a óbito após dar entrada no local.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.