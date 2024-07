Pedreiro é morto pela companheira com facada em Castanhal; polícia prendeu a suspeita

O pedreiro Raimundo Jerônimo Cruz, de 66 anos, foi morto com uma facada pela companheira, Herminia Síria Bahia da Silva, na noite de quarta-feira (24/7), no bairro Ana Júlia, em Castanhal, nordeste do Pará. A mulher foi presa e alegou às autoridades que estava sendo agredida por Raimundo quando pegou uma faca de mesa e desferiu um golpe contra ele para se defender.

Inicialmente, por volta das 21h30, uma guarnição do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) foi acionada para atender um caso de possível violência doméstica na Rua 1º de Maio. Assim que a PM chegou ao local, encontrou Herminia pedindo ajuda para o idoso, que estava caído na porta de casa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se deslocou para tentar socorrer Raimundo, mas não tinha o que fazer. Ele já estava morto. Com isso, a área foi isolada e a Polícia Científica, acionada, para realização da perícia e remoção do corpo.

No local, vizinhos relataram à PM que o casal brigava bastante. Herminia confirmou à polícia que eles tinham brigado e que, possivelmente, o atingiu com faca. Ela não soube dizer o motivo da discussão. A companheira da vítima foi detida como a principal suspeita do crime.

Síria foi apresentada pelos militares na delegacia do Centro de Castanhal. Na unidade da Polícia Civil, onde ocorreu a autuação pelo crime de homicídio, ela afirmou que esfaqueou o companheiro para se defender da agressão que sofreu dele.

Ainda na delegacia, moradores relataram à PC que Herminia, na maioria das vezes, era a responsável pelas agressões contra Raimundo, que era natural do Ceará. A suspeita permanece à disposição da Justiça.