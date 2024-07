Idoso é morto a pauladas e golpes de canivete em Marabá; sobrinho é preso pelo crime

Manoel Gomes da Silva, de 81 anos, foi encontrado morto em sua residência no Núcleo Morada Nova, em Marabá, no sudeste do Pará, na manhã desta quarta-feira (24). O idoso sofreu lesões na cabeça e perfurações no peito, causadas por pauladas e um canivete. Lucas Freitas da Silva, sobrinho da esposa da vítima, foi preso no local após impedir a entrada dos atendentes de saúde e confessar o crime.

A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer a motivação do assassinato. Segundo informações da Polícia Militar, atendentes de saúde foram acionados para a residência, localizada na rua Progresso, mas foram impedidos de entrar pelo suspeito.

Devido à recusa, a guarniçã​o do 13º Posto de Polícia Destacado (PPD) foi chamada para prestar apoio. Ao entrarem na casa, os policiais encontraram a vítima no chão da cozinha, já sem vida.

As lesões na cabeça de Manoel foram causadas por pauladas, enquanto as perfurações no peito foram feitas por um canivete, apreendido no local. O médico Wansley Rodrigues Barbosa, do Posto de Saúde do bairro, constatou o óbito.

Lucas Freitas da Silva foi encaminhado para a 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde está à disposição da justiça. A esposa de Manoel, que testemunhou o crime, também foi levada para prestar depoimento.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil já iniciou os procedimentos cabíveis para a investigação do caso.