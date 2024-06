vigilante de obra é morto a facadas e pauladas em juruti

O vigilante de obra Jailson Freitas de Souza foi assassinado a golpes de faca e pauladas, na madrugada de sábado (8), na Rua Tancredo de Almeida Nevez, em Juruti, oeste do Pará. Segundo a polícia, o corpo da vítima foi encontrado por operários da obra da maternidade do Hospital Municipal. O caso é tratado como latrocínio, por conta do celular e a moto da vítima terem sido subtraídos. Dois homens suspeitos de envolvimento no crime foram presos.

Depois de uma guarnição do 28ª Companhia Independente de Polícia Militar (28ª CIPM) identificar que a vítima assassinada se tratava de Jailson, as buscas pelos suspeitos começaram. A companheira do vigilante disse à polícia que um homem chamado Fabrício de Souza Melo tinha ameaçado Jailson na noite de sexta-feira (7), por um motivo não esclarecido. O vigilante relatou tudo à esposa por mensagem.

Além disso, conforme as autoridades, outra peça que ligou Fabrício ao crime foi um pingente dele que havia sido encontrado por funcionários da obra da maternidade do Hospital Municipal de Juruti no local onde a vítima tinha sido localizada morta.

Em uma ação coordenada pela Polícia Civil e que contou com o apoio da PM, Fabrício foi capturado, ainda no sábado (8), juntamente com outro homem suspeito de participado do crime: Erlan de Souza Soares. A dupla foi encaminhada à delegacia de Juruti, onde foi colocada à disposição da Justiça. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à PC. Em nota, a instituição informou que "os suspeitos do latrocínio de Jailson Freitas de Souza foram presos em flagrante. Ambos estão à disposição da Justiça. A motocicleta da vítima foi recuperada".